Hace una semana, Yidda Eslava dio a luz a su segundo hijo y des entonces ha bajado 10 kilos. Ella compartió esta información para que las mamitas se dejen de obsesionar por el peso, pues eso es relativo.

“Hace 1 semana nació mi segundo hijo Y YA PERDÍ 10 kilos...Suena un montón de peso, pero en realidad es relativo. Tenemos que dejar de obsesionarnos con los kilos. SÍ he bajado 10 kilos, pero haciendo cuentas rápidas: Mi hijo = 3.9 kilos, Placenta = 1.5 kilos, Retención de líquido = 2 kilos, Baja de peso = 2.6 kilos”, escribió.

Yidda Eslava dejó sentado que bajar de peso no es algo que ahora le quite el sueño, sobretodo que debe de alimentar muy bien a su bebé.

“Poco a poco a lo largo de los meses, ayudada de la LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA y manteniendo una dieta balanceada recuperaré mi peso... o quizás no y baje más o me quede con algunos kilos, mientras nos sintamos felices y saludables, TODO ESTA BIEN”, agregó.

Yidda Eslava también contó que si está fajada tras dar a luz. “Nota IMPORTANTE: ANDO BIEN FAJADA, me ayuda no solo a sentir alivio (contención) después de la cesárea sino también A MI, me ayuda el primer mes a desinflar Jajaja por cierto yo en las fotos tratando de hacerme la sexy jajajaj”.

