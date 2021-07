El ex chico reality Julián Zucchi se encuentra de viaje en Argentina, su país de origen, mientras que su esposa Yiddá Eslava y sus dos hijos esperan su retorno desde Lima.

Sobre esto, la excombatiente señaló a través de sus redes sociales que muchos seguidores le preguntan constantemente si no está celosa que su esposo argentino esté lejos de ella en otro país.

Como respuesta, la actriz peruano publicó un conmovedor post para callar a los ‘haters’ que insinúan que su pareja le será infiel durante este viaje.

“Felizmente hace mucho dejé ‘sentir celosa’ (por eso soy más feliz). Eso no quiere decir que no lo valore, que no lo ame o que no me gusta. Eso quiere decir que me da seguridad, me hace saber siempre que me valora, que me admira y que para él su familia es lo más importante”, escribió vía Instagram.

“Tenemos que sacarnos esa mala costumbre de creer que las mujeres tienen que cuidar lo suyo. Él no es mío y yo no soy suya, somos uno, somos familia (...) No hay mejor relación que la libertad”, añadió la artista peruana.

VIDEO RECOMENDADO

Dalia llora al recordar a sus hijos

"Sé que no la voy a tener fácil. Esto tiene para rato. Yo no me voy a quedar. La voy a luchar. Voy a hacer que mis hijos sean hombres y mujeres de bien. Que jamás en su vida hagan esto a nadie. Nadie merece pasar por lo que yo he pasado", dijo.

TE PUEDE INTERESAR