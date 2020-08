La actriz Yiddá Slava, al igual que otros ‘influencers', es víctima de constantes insultos en las redes sociales. Esta vez, la exchica reality no pudo contenerse y explotó en llanto luego de que algunos usuarios la criticaran por su aspecto físico.

“Hoy me dijeron que era una pelota, que era una gorda asquerosa, que tenía que arreglarme más, que tenía que peinarme, blanquearme los dientes, que mi aspecto era una falta de respeto para el publico”; relató en un video de Instagram.

Pese a los agravios, la madre de familia logró sobreponerse y aprovechó para enviar un mensaje de reflexión. La esposa de Julián Zucchi dijo que las personas que la ofenden le dan pena y “envidian su seguridad”.

“Me lo dijo alguien que no me conoce, que se toma el atrevimiento de escribirme para hacerme sentir mal (...) A veces nos tomamos el atrevimiento de decir lo primero que se nos ocurra sin pensar que puede afectar a la otra persona. A mi no me afecta, me da pena esa persona que envidia mi seguridad”.

YIDDÁ ACONSEJA A FANS

También pidió a sus seguidores que se enamoren de sí mismos y que cuando alguien pretenda hacerlos sentir mal, no actúen de la misma forma.

“Si tu me estás mirando y sintiéndote menos por alguien que te dijeron... Uno no se va a amar de la noche a la mañana peor si puedes ir enamorándote poco a poco de ti. Cuando alguien te diga algo así, no le insultes. Quizá esa persona intenta hacer la vida de los demás igual de miserable que la suya”.

