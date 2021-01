Los actores y empresarios, Yiddá Slava y Julián Zucchi cumplen 8 años como pareja y lo celebraron cada uno a su estilo. Julián decidió hacerle un tierno video con el resumen de su relación. Mientras que Yiddá le envió un reflexivo mensaje sobre todo lo aprendido hasta el momento.

Ambos usaron sus redes sociales para celebrar este importante día al lado de sus millones de seguidores que aprovecharon esta bella fecha para saludarlos.

“Ya son 8 años conviviendo, no fue fácil el camino, pero agradezco a la vida que cruzo nuestros caminos a pesar de haber nacido en países diferentes. Uno nunca sabe en qué momento vas a encontrar a la persona que quieres te acompañe el resto de la vida. Antes de conocernos yo no sabía siquiera si quería ser papá, y hoy 8 años después, tenemos una familia por la que me voy a esforzar, aunque sienta a veces que no me queden fuerzas. ¡Lucharé para mantenerla unida!”, escribió Julián Zucchi como leyenda del video que publicó en Instagram.

“Hoy deseo más que nunca que la vida nos siga dando la inteligencia y la capacidad de seguir sorteando los desafíos que nos pone en el camino y siempre que los superamos, se viene algo más grande aún Por seguir muchos años más, poniéndonos de acuerdo para cumplir nuestros sueños juntos. ¡Te amo!”, añadió el actor y conductor de TV.

Yiddá Slava a Julián Zucchi: “Feliz aniversario compañero”

Su esposa y amiga, Yiddá Slava no se quedó atrás y envío un mensaje de reflexión a Julián sobre las dificultades que han atravesado durante su relación y lo mucho que se aman a pesar de las dificultades.

“No, hoy no quiero regalos ni flores. Después de 8 años compartiendo la misma casa con mi pareja, puedo decir qué la ilusión, y esa “Magia” con escarcha y ojitos soñadores, quedan enterrados en el recuerdo de los primeros años, llegan los hijos y uno solo quiere embarrarse las manos de concreto y construir un hogar sólido para qué la familia esté protegida. Caímos en los vicios de la rutina, y de seguir “lo que se debe hacer”, una que otra sonrisa fingida y algún estallido de cólera contenida”, señaló Yiddá Slava.

“Y aquí te preguntarás ¿por qué seguimos juntos? Es fácil... Con los ojos cerrados, reconozco lo tibio de sus manos, más que por sus caricias, por todas las veces que me ayudo a levantarme. La facilidad de crear chispazos que encienden mi alegría. El poder de su confianza, que me invita a mejorar y luchar por mis sueños. Lo fragilidad con la que evita llorar (los años lo han ablandado dice). El amor desmedido hacia nuestros hijos (es un bobo hermoso). Ve más allá de mis ojos, él no se detiene en la piel, le hace el amor a mi alma, acariciando estrías, besando cicatrices, amando el interior”, añadió en parte de su mensaje.

Además, Slava aseguró que se aman con admiración y que ambos valoran más una conversación en la puerta de la cocina, que una cena de lujo. Por eso argumentó que no quiere flores ni regalos efímeros sino un abrazo sincero y fuerte.

“La vida nos ha regalado una hoja de ruta bastante abrupta, pero estamos juntos en esto, yo veo el camino y tú llevas la brújula ❤ De todos los años, este es el más difícil y paradójicamente celebramos bodas de bronce... (nos está haciendo más fuertes) cada año tiene su misterio. POR RELACIONES MÁS HUMANAS Y MENOS PLÁSTICAS. Feliz aniversario compañero @julianzucchi”, finalizó la excombatiente.

