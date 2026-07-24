Trabajó como mozo, vendiendo celulares y hasta limpiando baños para lograr sus sueños. Hoy, Yirko Sivirich es uno de los diseñadores peruanos más destacados. Su trabajo se caracteriza por buscar el equilibrio entre calidad, funcionalidad e identidad. Gracias a su talento, fue contactado para diseñarle prendas a Keiko Fujimori, como la que lució el día que recibió sus credenciales como presidenta electa.

- En tus redes anunciaste que te encargarás de diseñarle trajes a la presidenta electa Keiko Fujimori, ¿es la primera vez?

Sí, es la primera vez que tengo el honor de diseñar prendas para ella. Para mí representa una enorme responsabilidad como diseñador peruano y estoy muy agradecido por la confianza depositada en mi trabajo. Pero no soy su diseñador exclusivo; así como yo, hay varios diseñadores que están trabajando sus looks.

- ¿Cómo surgió el contacto con la presidenta electa?

El contacto surgió de manera directa a través de su equipo. Se comunicaron conmigo, conversamos sobre el proyecto y posteriormente realizamos la toma de medidas y la primera prueba del traje.

- ¿Keiko ha pedido algún estilo especial?

Más que un estilo específico, buscamos transmitir elegancia, sobriedad y una identidad muy peruana. La idea es que cada prenda represente al país con mucho respeto y buen gusto.

La presidenta electa Keiko Fujimori lució una creación de Yirko Sivirich el día que recibió sus credenciales como presidenta electa. / FOTO: Álbum personal de Yirko Sivirich

- ¿Te has inspirado en alguna otra mandataria o autoridad del extranjero para diseñar los modelos que usará Keiko Fujimori?

No. Mi inspiración principal siempre ha sido el Perú. Me interesa crear piezas con identidad propia, que reflejen nuestra cultura y el talento de los artesanos peruanos antes que seguir referencias de otros países.

- ¿En qué te inspiras para crear tus diseños?

Me inspiro en el Perú, en su historia, su cultura, su biodiversidad y en las historias de las personas. También me inspira la emoción que puede transmitir una prenda. Creo que la moda debe contar una historia y generar orgullo.

- ¿Consideras que tu colección inspirada en los símbolos patrios es la más exitosa o al menos la que más proyección te ha traído?

Ha sido una de las colecciones con mayor impacto porque conectó con el orgullo de ser peruanos y tuvo muy buena acogida dentro y fuera del país. Sin embargo, cada colección representa una etapa distinta de mi carrera y todas tienen un significado especial.

- ¿Se puede decir que tu colección inspirada en tu hija es tu creación más personal?

Sí, definitivamente. Es la colección más íntima que he realizado porque nace del amor por mi hija. Refleja una parte muy importante de mi vida y de mi historia como padre.

Yirko Sivirich empezó desde abajo en el mundo de la moda / FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

- ¿Qué aspectos tomas en cuenta al momento de crear tus diseños?

Busco un equilibrio entre diseño, calidad, funcionalidad e identidad. Me interesa que cada prenda tenga una historia, que esté bien confeccionada y que quien la use se sienta seguro, elegante y orgulloso de vestirla.

- Tuviste una formación autodidacta como diseñador, ¿te costó abrirte camino en el mundo de la moda y el diseño?

Muchísimo. Empecé desde abajo y tuve que desempeñar muchos trabajos para poder seguir soñando con la moda. No fue un camino fácil, pero aprendí que la perseverancia y la disciplina pueden abrir puertas que parecen imposibles.

- Trabajaste como mozo, vendiendo celulares y hasta limpiando baños para lograr tus sueños, ¿qué le dirías al Yirko de ese tiempo y al Yirko de ahora?

Al Yirko de ese tiempo le diría que no se rinda, porque todo ese esfuerzo algún día tendrá sentido. Y al Yirko de hoy le recordaría que nunca olvide de dónde viene, porque justamente ese camino es el que le da valor a cada logro.

- ¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Seguir llevando la moda peruana al mundo. Estoy trabajando en nuevas colecciones, preparándome para futuras pasarelas internacionales y desarrollando proyectos que continúan promoviendo el talento, la identidad y la creatividad del Perú. Además, seguiré impulsando iniciativas que integren el trabajo artesanal peruano en mis diseños.

ALGO MÁS

Su otra inspiración es su hija Victoria Camila, por quien creó una colección que refleja una parte muy importante de su vida como padre.