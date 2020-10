La periodista Magaly Medina terminó lanzando una fuerte crítica cuando Luciana Fuster y Mario Irivarren terminaron criticándola por publicar los chats de Sheyla Rojas y su examigo Irvin Vera, hecho que ha provocado que la exconductora de televisión la demande por más de un millón de dólares.

“Ellos dicen que el programa de espectáculos debe ser como el que hace América Espectáculos, bien soboncito, bien bonito porque Rebeca Escribens tiene que ser bien linda con todos, porque no vaya ser que la castiguen. Ella siempre tiene que hablar bonito”, dijo Magaly Medina luego del comentario de los chicos reality en su programa radial en Onda Cera.

Sumamente arrebatada, Magaly Medina lanzó una fuerte crítica contra Rebeca Escribens, conductora de América Espectáculos.

“Yo no hago periodismo tonto, yo no soy así, mi estilo es otro, no soy alcahueta de nadie. Si veo un comportamiento tonto, lo voy a decir, porque díganme no son personajes tontos que ahora quieren alcahuetiar a su amiga Sheyla”, agregó la urraca.

Magaly Medina lanza dura crítica contra Rebeca Escribens. (Video: América TV)

