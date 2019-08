Jorge Enrique Abello, el actor que dio vida a ’Don Armando’, protagonista de la recordada telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, sí que sorprendió a todos al tener fuertes declaraciones sobre la producción colombiana.

A casi veinte años de su estreno, el actor Jorge Enrique Abello tildó de machista, homofóbica y que maltrata a la mujer a la telenovela que, en su época fue un rotundo éxito.

“Hoy no se podría hacer algo así porque es sectario, hay homofobia, es machista profundamente, maltrata a la mujer y tiene todos los códigos de lo que hoy no se podría hacer. Sin embargo, yo pienso que es una hipocresía cultural, porque finalmente, lo que sucede ahí sigue sucediendo ahora, lo que pasa es que no es políticamente correcto”, precisó al programa ‘La Tele Letal’.

El colombiano Jorge Enrique Abello también comentó que la emisión de una telenovela como “Yo soy Betty, la fea” que fue hecha hace muchos años, en la actualidad solo fomentaría valores inadecuados y que hacen daño a la sociedad.

“No hemos hecho productos en televisión abierta que realmente despierten el interés de los espectadores, a tal punto de volvernos tendencia otra vez en televisión abierta. Esto no está bueno. Nos hemos enfocado en hacer series de acción. Lo que tenía Betty, es que era muy colombiana”, agregó el popular ‘Don Armando’.

Como se recuerda, la producción de RCN se estrenó en octubre de 1999 y esta ha sido adaptada en más de veinte países. Ahora, se transmite nuevamente en Colombia, y con el mismo éxito que antes, ya que ha vuelto a ser el programa más visto.