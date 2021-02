César Osorio, el imitador de Axl Rose, denunció públicamente al programa “Yo Soy” por presuntamente algún tipo de favoritismo con Carlos Burga, quien interpreta a José José.

“Yo lo he escuchado desafinar 50 millones de veces, irse del tiempo, no tener resistencia... Hizo una presentación súper mala con Andrea Bocelli y a pesar de eso, el jurado se paró, lo aplaudió y no dijo nada”, comentó mediante un enlace en vivo vía Facebook.

En ese sentido, mencionó que lo retó porque sabía que Burga últimamente estaba desafinando muchísimo. “Puede venir Celine Dion al lado de Burga y no la van a dejar pasar a Celine Dion (...) El peruano no es coj**, la gente se da cuenta del favoritismo y no por mí, por muchas veces. Con lo descarados que han podido ser a la hora de no decirle las cosas a ciertas personas, eso está mal”, expresó muy molesto.

Por otra parte, César Osorio también se animó a responder una historia al jurado Mauri Stern, quien comentó sobre su presentación mediante su Instagram.

“Ya que somos sinceros y directos. ¿Sabía usted que la producción de Rayo me negó volver a retar? A todos los aceptaron, menos a mi. ¿Discriminación, dónde? Primero me pasearon, luego me pusieron condiciones, y al final un rotundo no”, escribió indignado.

