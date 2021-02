¡GRAN GESTO! Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati de ‘Yo Soy’, decidió a apoyar a los pobladores de Huaycán que la están pasando muy mal durante esta pandemia. El músico donó 400 platos de carapulcra al comedor popular “Santa Rosa” de dicho lugar.

Mediante su cuenta de Instagram, el artista agradeció a su club de fans por unirse a esta noble causa. Asimismo Samamé reveló que se retirará de los escenarios musicales para dedicarse a la labor social.

“Yo quiero agradecer a las personas, a mi club de fans que conforman este lindo grupo de chicas que me han apoyado con su contribución. Han aportado con dinero, han puesto la mano, así que esto no es solo acción mía, esta es una acción de varias personas que han decidido sumarse a esto”, se le escucha decir en un video que posteó.

“Este es mi proyecto. Yo me retiro de la música. Ya no estamos en tiempos para la vanidad ni esas cosas. Quizá sí voy a cantar por ahí, porque me gusta la música, pero ya es un retiro de la música, es un sacrificio que estoy haciendo, una austeridad”, agregó.

En ese sentido, el imitador del ídolo argentino aprovechó para invitar a que sumen a su proyecto social, y de esta manera seguir colaborando con los más necesitados.

“Vamos por más, vamos a hacer 1000 platos de comida. Tengo un sueño, tengo un sueño de distribuir comida por todos los sitios donde la gente está necesitando”, sostuvo.

“Tú que estás en tu casa pidiéndote una pizza o un pollo a la brasa, cosas que de repente no son necesarias, piensa en tus hermanos, en tu prójimo, porque de eso se trata el amor”, concluyó.

