El “Yo Soy Perú” vive una nueva temporada de celebración en el marco de su décimo aniversario. Esta vez, diversos participantes buscan convencer al jurado con sus presentaciones, tal es el caso de Mafer Portugal, hija de Tommy Portugal, quien regresó al programa por su revancha.

En esta oportunidad, la joven participante llegó para imitar a la salsera Amy Gutiérrez. Según contó, la artista original la ayudó a pulir detalles y perfeccionar su voz para esta etapa de la competencia de imitación.

“Estoy súper nerviosa, pero he venido esta vez porque la que me está ayudando es ella misma (Amy Gutiérrez). Para mí es un honor, la conocí por redes sociales, Instagram, y cuando le dije que había venido a imitarla me dijo: ‘Mafer, a la siguiente yo te ayudo’. Fue a mi casa y me ayudó”, contó Mafer Portugal.

“A mi me encanta su personalidad. Hicimos un video y se volvió viral, tiene un millón de views. Lo hicimos hace como dos semanas”, añadió la joven cantante.

De esta manera, Mafer Portugal interpretó el tema “No te contaron mal” y obtuvo el voto favorable del jurado para clasificar a la siguiente ronda del programa. Katia Palma y Jorge Henderson dijeron: “Sí”, mientras Ricardo Morán dio un voto negativo.

