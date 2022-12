Gisela Valcárcel se encuentra en el ojo de la tormenta tras haber roto la ilusión de unos niños durante una chocolatada, afirmando que el famoso personaje de Papá Noel “no existe”. Y es que frente a ello, Yola Polastri no dudó en salir al frente para defender la inocencia de los menores y la alegría que sienten en cada Navidad.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la animadora infantil pidió a la popular ‘Señito’ que deje seguir trabajando la imaginación de los niños en fiestas navideñas.

“¡Papá Noel ya no te quiere Gi, porque les has dicho a los niños que no existe! Deja que trabaje la imaginación y la fantasía en el mundo de los niños, llena de cuentos dulces. ¿Caperucita, Mickey Mouse, tampoco existen? Estamos viviendo otros problemas, a esos erradica”, escribió Yola en sus redes.

Asimismo, Polastri también utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto suya vistiendo un traje navideño y recordando la importancia de esta celebración, por el nacimiento del niño Jesús.

“La fantasía maravillosa de Papá Noel, todos crecimos con él, con una cartita con mis primeras escrituras y sigue de generación en generación y continuará. Llega la Navidad, el mensaje de amor y paz, la unión de la familia y la celebración del nacimiento de Niño Jesús. Por eso se llevamos un regalito y un pancito dulce a cada niño. QUE NO FALTE NINGUNO DE ESTA FAMILIA”, agregó.

