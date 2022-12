Jazmín Pinedo no dudó en utilizar unos minutos de su programa para pronunciarse sobre las protestas violentas que se vienen dando al interior del país. Y es que la conductora señaló que “hay maneras de reclamar” e hizo un peculiar llamado a las Fuerzas Armadas del Perú.

“No se trata de dos bandos en un mismo país, se trata de que todos vivimos en el mismo lugar, debemos tratar de vivir de la mejor manera. Todos tienen derecho a protestar, pero hay maneras, no podemos ver en televisión que han muerto tantas personas por esto que esta sucediendo”, comenzó diciendo bastante indignada.

En ese sentido, la popular ‘Chinita’ consultó EN VIVO por qué no hay presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ante tanta violencia. “ Me parece increíble que las Fuerzas Armadas aún no salgan a poner orden” , dijo.

Por su parte, su compañero de conducción en “Más Espectáculos”, Choca Mandros realizó un llamado para cesar con los distintos actos de violencia. “La violencia nunca va llegar a nada bueno. Así que a las personas que manejan eso, les agradecemos que puedan manejarlo bien”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR