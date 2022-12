La crisis política que viene atravesando en país ha generado bastante incertidumbre y preocupación en todos los peruanos, luego que el expresidente, Pedro Castillo, fuera vacado y puesto a disposición de las autoridades por su intento de golpe de Estado. En ese sentido, Janet Barboza no pudo evitar pronunciarse sobre los ataques que viene recibiendo la prensa en las calles.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando la conductora sacó cara por los distintos medios de comunicación que vienen siendo víctimas de los insultos, ataques y maltratos por parte de los manifestantes.

Todo esto se dio cuando el reportero del magazine matutino, Oswaldo Arteaga, quien hizo un enlace EN VIVO desde las afueras de la DINOES, terminó siendo amenazado por los presuntos familiares del expresidente.

“¿Quién les ha dicho vándalos? Los ánimos están caldeados, no tienes por qué tapar lo que ocurre. No es una situación fácil en nuestro país, y se culpa a la prensa peruana, se azuza de un lado, se azuza del otro (…) En ningún momento se ha dicho que son vándalos, nosotros somos personas que respetamos”, comenzó diciendo Janet.

Asimismo, otro manifestante aprovechó las cámaras de América TV para asegurar que “todo iba a arder” si es que no liberaban a Pedro Castillo y lo restituían como presidente del Perú.

Después de este hecho, Janet Barboza se tomó unos minutos para hacer un pedido sobre el cese de la violencia. “Que no se continúe desatando la violencia. Son precisamente los dirigentes que tienen una responsabilidad muy alta, no se puede azuzar a la gente, somos peruanos, no se puede estar generando esto todos los días... Lamentable, y es un día decisivo para el expresidente” , sentenció.

