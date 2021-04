La examinadora infantil, Yola Polastry, se mostró sumamente emocionada en sus redes sociales tras comunicar que ya fue programada en el padrón de vacunación para adultos mayores.

A través de su cuenta de Twitter, la interprete de “La feria de Cepillín” reveló la fecha de su inoculación. Y agradeció a todos sus seguidores por la preocupación.

“Gracias tuiteros lindos, ya salí en la lista. El 1 de mayo me toca la primera dosis. Gracias por chequearme. Me han mandado todo lo que he esperado, 1 año y 2 meses. Qué hermoso sería ser la última vacuna, pero aún falta vacunar a los de 60, 50 ,40...”, escribió en su red social.

Gracias twitteros lindos, ya salí en lista. El 1 de mayo me toca la primera dosis. Gracias por chequearme. Me han mandado todo lo que he esperado 1 año 2 meses. Que hermoso sería ser la última vacuna, pero falta vacunar a los 60, 50, 40, 30.. pero a paso de tortuguita enana, uuf! — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) April 29, 2021

Recordemos que hace unas semanas, la popular ‘chica de la tele’ reveló que su hermano mayor y su cuñada se habrían infectado de Covid-19.

“Mi hermano Augusto con COVID. Su esposa está saliendo de esta plaga que nadie puede frenar. La vacuna es lo que nos puede ayudar y nos engañan con el cuento de que ‘ya va a llegar’. Otros países ya vacunados, nosotros, no”, posteó en Twitter.

