Yola Polastry no se quedó callada en su cuenta de Twitter luego de que empezara la vacunación de los adultos mayores contra el coronavirus, aunque recién lo están han haciendo a personas de 85 años en adelante.

A través de la red social, Yola Polastry se hizo varias preguntas y hasta lanzó su deseo de querer comprar la vacuna contra el COVID-19.

“¿Y los que no tienen seguro y los que no pueden asegurarse por edad, en que momento van a vacunarlos? ¿En que lista estoy? ¿Van a vacunar de 60 a 100 o de 100 a 60? ¿Las vacunas llegan de poquitito en poquitito, que es eso? QUIERO COMPRAR MI VACUNA”, escribió Yola Polastry en su cuenta de Twitter.

¿Y los que no tienen seguro y los que no pueden asegurarse por edad, en que momento van a vacunarlos? ¿En que lista estoy? ¿Van a vacunar de 60 a 100 o de 100 a 60? ¿Las vacunas llegan de poquitito en poquitito, que es eso? QUIERO COMPRAR MI VACUNA. pic.twitter.com/PEtrugfieA — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) March 4, 2021

También cuestionó a EsSalud al asegurar que llama, pero no logra que le contesten. “Llamo y llamo para saber cuando me vacunan y siempre hay una informacion diferente. A cuántos abuelos ya vacunaron con la que llegó para ellos, la Pfizer o les han puesto otra? Necesitamos un reporte de esas cifras, esperamos información. ¿CUANDO ME TOCA VACUNARME?”.

Ante este último mensaje, EsSalud le respondió con el siguiente mensaje: “Estimada @YOLA_POLASTRY envíanos tus datos vía inbox para poder orientarte”.

Llamo y llamo para saber cuando me vacunan y siempre hay una informacion diferente. A cuántos abuelos ya vacunaron con la que llegó para ellos, la Pfizer o les han puesto otra? Necesitamos un reporte de esas cifras, esperamos información. ¿CUANDO ME TOCA VACUNARME? — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) March 20, 2021

VIDEOS RECOMENDADOS

Korina Rivadeneira luce su cuerpo tras el embarazo | diario OJO

Korina Rivadeneira luce su cuerpo tras el embarazo | diario OJO

TE PUEDE INTERESAR