Yola Polastry ratificó sus críticas a varios personajes de la televisión e incluso comentó sobre el escándalo que Angie Arizaga y Nicola Porcella protagonizaron semanas atrás.

En entrevista con “Magaly TV La firme”, la animadora infantil lamentó el trato que Nicola Porcella dio a Angie Arizaga y aseguró que si el ex chico reality sufría de algunas enfermedades, no debería beber alcohol.

“Es lo que hemos visto nosotros recién, pero el trato ese no creo que sea solamente de ese día. Si tiene ese tipo de problemas pues no debería tomar, debería tener un doctor para que pueda darle la pastilla o el neurólogo, no sé, de repente no le irriga bien el litio en la cabeza”, dijo Yola Polastry sobre Nicola Porcella.

Pero eso no fue todo, ya que la animadora comparó a Angie Arizaga con la protagonista de la película “Cincuenta sombras de Grey”, quien es conocida como “la sumisa”.

“No es un Dios para que lo venere y para que lo que él diga. ¿Es cincuenta sobras de Grey? ¿La sumisa? No pues, la sumisa chola, o sea a la peruana (golpes) y lisuras”, señaló.