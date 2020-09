¿Nuevo escándalo? Marita Hot, una joven conocida por ser amiga de Paloma de la Guaracha, presentó unos videos y conversaciones subidas de tono que habría mantenido con el futbolista Yordy Reyna.

Dicha información fue difundida en un informe emitido por el programa “Magaly TV, La Firme”, donde la modelo confirma que mantuvo comunicación con el jugador ofensivo de la selección vía Facebook.

Asimismo, señala que Reyna le pidió como “regalo de cumpleaños” que le haga una videollamada “como Dios la trajo al mundo”.

Marita indicó que en un principio pensó que se trataba de una cuenta falsa, sin embargo, Yordy apareció en la videollamada. “De repente es un bamba, le digo así, lo llamé y me contestó, sí, era él”, reveló.

Yordy Reyna se defiende

El seleccionado nacional no dudó en utilizar sus redes sociales para defenderse de dichas acusaciones. “Que lamentable que no investiguen más a fondo antes de sacar notas en la televisión que me perjudican. Deberían darse cuenta que no tengo Facebook”, aclaró.

“Tipa loca que lo único que quiere es un poco de pantalla. Primero tiene que fijarse con quien habla y no estar desnudándose con cualquiera que le pide por cámara”, agregó el deportista.

