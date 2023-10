Samahara Lobatón y Bryan Torres protagonizaron una fuerte pelea en plena vía pública, motivo por el que Youna, expareja de la influencer se pronunció al respecto.

Y es que el joven barbero se enlazó en vivo con “Amor y Fuego” y aseguró que su ex no está midiendo las consecuencias de sus acciones y que la única perjudicada en todo este escándalo es su pequeña hija.

“Las acciones de Samahara están hablando por sí solas, creo que no mide las consecuencias de sus actos y tiene que afrontar lo que está pasando. Yo no soy quien para gustarle a todo el mundo, he tenido errores, pero sí quisiera que mi hija esté viviendo conmigo, probablemente en Perú sufra bullying, o que quiera atentar contra su vida por el cargamontón que le van hacer”, expresó Youna.

En ese sentido, el joven padre de familia, quien actualmente radica en Estados Unidos, dejó entrever que su menor corre riesgo junto a su madre. “Ya me veo al borde de regresar a Perú y luchar por la tenencia de mi hija”, refirió.

TE PUEDE INTERESAR