A través de sus redes sociales, Giuseppe Benignini contó que, entre él y Carlos Cacho, nunca existió una relación amorosa. Además, el modelo mostró chats donde el maquillador le hablaba por Instagram.

“Sí, señores (fui amante). Carlos Cacho tuvo razón, yo estuve con él. Ya que este tema ha generado tanta pasión, le gusta el morbo. Les voy a contar la historia. Esa foto fue la primera vez que conocí a Carlos Cacho, lo conocí por Richard Dulanto en un desfile que teníamos”, comenzó a contar Benignini.

Luego continuó con: “luego de esa foto del 2018, Carlos Cacho comienza a seguirme en Instagram y a enviarme corazones, me comentaba las stories. Máximo cuatro o cinco veces le respondí, hablamos de lo más normal. Él dice que estuvo conmigo, pero muéstrame algo”.

Para finalizar, Giuseppe Benignini le pidió a Carlos Cacho que muestre alguna prueba del supuesto romance que mantuvieron.

“Yo de boca puedo estar con Shakira, pero muéstrame prueba, alguna conversación. Quien era intenso, eras tú, quien me escribía, eras tú, quien me acosaba, eras tú, quien quería de todas las formas, eras tú. Me ofreciste dinero, ropa, que me iba a llevar a la tele. Entonces, esta es mi versión. Para todos que andan comentando que soy gay, estamos en el 2023, es mi vida, no es la de ustedes, si fuera gay, no tendría problemas en decirlo”, finalizó.

