Paolo Hurtado se enlazó con el programa de Magaly Medina para volver a desmentir a Jossmery Toledo y asegurar que “solo quiso pasar el rato y divertirse con ella”.

Y es que el futbolista también comentó que el objetivo de la expolicía fue pedirle dinero. “Lo que quería, lo consiguió, que era sacarme plata. Una cosa es ayudar y otra poner condiciones, y si pones monto fijo al mes, entonces son condiciones”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el jugador de fútbol volvió a reafirmar que nunca se enamoró de la modelo, e incluso la acusó de “manipularlo”.

“El tema de mi sueldo, mis cosas, las veo yo. No he dicho que he contratado su servicio (de Jossmery), pero ella sabe cómo manipular a la gente”, finalizó.

