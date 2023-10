Jossmery Toledo reapareció en “Amor y Fuego” para confesar todas las intimidades que vivió durante su romance con el futbolista Paolo Hurtado, quien seguía casado con Rosa Fuentes.

“Quién ha manipulado a quién y él que se deja manipular. Él me ha provocado que yo hable mi verdad. Yo fui muy paciente porque pruebas tengo y de sobra, hasta las 4 a.m me he quedado viendo qué sacar”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la expolicía señaló que no dejará que el pelotero la humille públicamente y que por eso ha salido a contar su verdad.

“Me molestó es que él diga que fui una más o que me trate de humillar como mujer. Bueno, debe ser hombrecito aceptar lo que hizo, así como yo”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR