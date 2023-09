Fuertes declaraciones. Youna nuevamente decidió utilizar sus redes sociales para dejar en evidencia cómo Samahara Lobatón le seguiría “hablando mal de él” a su menor hija. Asimismo, detalló que le han cortado cualquier tipo de comunicación con su pequeña.

“A veces es difícil tomar la decisión de emigrar a otro país sabiendo que dejas lo más importante de tu vida. Me toca verte solo por fotos de terceras personas, porque me prohíben de todas las maneras verte e intentan cambiar el amor que me tienes”, comenzó escribiendo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, el joven barbero señaló que la hija de Melissa Klug estaría “manipulando” a su pequeña para que tenga sentimientos negativos hacia su él, aprovechándose que se encuentra lejos en otro país.

“Ya vas más de una semana que quiero verte y no estamos cerca para que se haga justicia, todo el daño que nos hacen intentando alejarnos de todas las maneras posibles, cortándonos comunicación y manipulándote para que me odies”, agregó.

“Si estoy lejos fue por ti, para poder darte todo lo que te mereces y me duele en el alma ver cómo te manipulan para odiarme. Tú queriendo hablar conmigo y te hablan solo estupidez y media. No entiendo cuánto daño más le pueden hacer a mi hija y todos los canales creyéndole que es buena madre”, expresó Youna.

