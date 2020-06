Mientras la expolicía Jossmery Toledo está feliz con su relación con el futbolista Jean Deza, Christopher Olivares, más conocido como el “Zancudito”, decidió reconquistar a su expareja.

Según la cuenta de Instagram especializada en espectáculos, “Instarandula”, “Zancudito” Olivares habría puesto su mayor esfuerzo y habría logró reconquistar a la joven.

Para ello, el “Zancudito” Olivares la habría sorprendió decorando su cuarto con globos, chocolares y rosas y hasta escribió. Tras ello, ella le puso: “Mil veces sí, mi amor”.

Recordemos que Christopher Olivares y su expareja se distanciaron cuando él fue visto saliendo de un hotel con la expolicía Jossmery Toledo.

Tras ser vinculados, Toledo dijo: “No me hablo con él hace tiempo, lo dejamos ahí no más. Las cosas no funcionaron por muchísimos factores, soy bien selectiva. Ahora ni hablamos como amigos, ya fue”, contó la policía en una trasmisión vía Instagram que hizo con su amiga Macarena Gastaldo.

Incluso lo tildó de chibolo. “Es muy chibolo, tiene 21 años, le faltan muchas cosas por andar en la vida y no estoy para perder el tiempo. Creo que ha regresado con su ex, así que haga su vida”, confirmó.

