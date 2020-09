La orquesta de salsa Zaperoko se encuentra en el ojo de la tormenta pública, tras revelarse que varios de sus integrantes fueron intervenidos por la policía cuando participaban de una fiesta de cumpleaños en el distrito del Callao.

Según la información que se obtuvo, es que dicha reunión habría sido con motivo de celebrar el cumpleaños de Jhonny Peña, líder de la agrupación, quien aprovechó las cámaras del programa “Tengo algo que decirte” para pronunciarse al respecto.

“Compartí un rato con ellos y luego les dije: ‘muchachos saben que, aquí no más’ y todos se van a su casa. Todo ha sido a partir de las 7 de la noche, porque yo he estado con mis padres y mi hija. Me habían hecho una sorpresa (sus trabajadores), en el famoso ‘bunker’”, manifestó.

“Bueno, yo me someto a lo que digan las autoridades y yo estar ahí si me citan o para lo que necesiten (...) Sé que está mal lo que hemos hecho. Mil disculpas por todo lo sucedido, sabemos lo que estamos atravesando como país", agregó.

Recordemos que los intervenidos (14 varones y 4 mujeres) fueron trasladados a la comisaría de Bellavista para ser debidamente sancionados con las multas.

VIDEO RECOMENDADO

Callao: intervienen fiesta donde participaron miembros de la orquesta Zaperoko