Zorro Zupe celebra el Día del Orgullo Gay: "siempre fui feliz y aún más el día que me asumí"

Este 28 de junio se celebró el Día del Orgullo LGTB y muchas figuras de la farándula peruana mostraron su apoyo a través de las redes sociales.

Uno de ellos fue el Zorro Zupe, quien en su cuenta de Instagram compartió un emotivo mensaje contando que si bien fue señalado por ser homosexual, siempre fue aceptado y amado por su familia y sus amigos.

"Antes de ser el Zorro Zupe era un chico poco común, muy extrovertido y sobre todo muy homosexual. Algo que me llevó a muchas veces a ser señalado. Pero nunca me importó ser el fenómeno que muchos pensaban que era, porque siempre fui feliz y aún más el día que me asumí completamente", escribió el Zorro Zupe en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el polémico personaje contó que su vida no cambió cuando se convirtió en el famoso Zorro: "Para los que piensan que mi vida cambió cuando me convertí en el Zorro, eso es falso, no tenía que ser famoso y/o popular para ser aceptado por los demás y si no lo era me bastaba con ser querido por mi entorno, cosa que siempre pasó. Mi vida cambió cuando supe quien era y me demostré sin ningún reparo. ¡Hoy por hoy me amo como soy!".

Asimismo, el Zorro Zupe se mostró feliz por la vida que lleva y animó a los jóvenes a aceptarse como son.

"Siento que tengo todo lo que quiero, que no me falta ni me sobra nada, soy feliz. En un día como hoy solo te digo que te ames como eres. Ámate mucho pues para ser felices vinimos. Orgullosamente Gay", concluyó.