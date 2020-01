El “Zorro Zupe”, muy amigo de Jazmín Pinedo, volvió a ser “hostigamiento” por sus compañeros de “Válgame Dios” que querían saber su opinión sobre la renuncia de la “chinita” a Latina.

El conductor de “Válgame” contó que incluso desde gerencia bajaron para pedir que lo dejen de hostigar. “Desde el tercer piso ha bajado Charo Vicentelo y ha dicho: dejen de hostigar a este chico”, contó.

Agregó haberse sentido “hostigado” luego de que Mónica Cabrejos se retirara del programa. “Me he sentido hostigado, ¿Por qué me cuestionan a mí? Yo me siento entre la espada y la pared. Latina es mi casa y Jazmín es muy amiga mía”.

“Yo me siento súper con la actitud que ha tomado mi productora, mi gerenta y mi amiga y no tengo por qué darle explicación a estos dos (Janet Barboza y Kurt Villavicencio) que están que me friegan”, añadió.

Por si fuera poco, el “Zorro Zupe” reveló que ante el “hostigamiento” de sus compañeros, hasta su mamá le llamó por teléfono. “Incluso mi mamá me ha llamado dos veces en mi vida por dos cosas que ha salido en televisión y una es esta y realmente me parece incómodo”, finalizó.

