El Zorro Zupe está nuevamente en medio de la polémica luego que su examiga Fiorella Alzamora lo denunciara ante la justicia de Suecia, aunque se desconoce qué sucedió entre ellos.

Poco antes de la denuncia, el Zorro Zupe había publicado pocas historias en Instagram.

Una de ellas fue compartida el pasado domingo, cuando publicó una imagen donde se observa una playa. Junto a la foto puso el tema “La isla bonita” de Madonna.

Pero el pasado lunes, pocas horas antes de que se conozca que había sido denunciado en Suecia, el Zorro Zupe compartió una historia de una tina con el tema “Todos me miran” de Gloria Trevi.

“Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme”, se lee en la historia que el Zorro compartió.

Hasta el momento se desconoce en qué país se encuentra el Zorro Zupe, aunque hace dos semanas él mismo contó que estaba en Italia. Este viaje se habría dado luego que Fiorella lo echó de su casa.

