Tras hacerse pública la ostentosa cantidad de dinero que el futbolista Jefferson Farfán les pasa a sus hijos con Melissa Klug, el panelista Ricardo Zúñiga, más conocido en la farándula como ‘Zorro’ Zupe, no dudó en dar su opinión sobre este polémico tema.

Y es que recordemos que el abogado de la ‘Foquita’ reveló que la suma mensual para los niños bordea los S/ 43 mil soles, por lo que se está pidiendo la reducción del 60% de la pensión de alimentos para que los gastos sean subsanados por ambos padres.

“Yo tengo una buena relación con Melissa por Jefferson. Al principio no eran buena, si ahora la puedo saludar por su cumpleaños, es por él. Cuando todo esto salió, yo todavía hablaba con él y le dije lo que opinaba, le dije ‘Melissa se comunicó conmigo y me dijo tal y tal cosa’, pero la verdad prefiero no decir más, pero sí le dije lo que opinaba”, comentó el ‘Zorro’ en el programa matutino ‘Mujeres al mando’.

Asimismo, Zúñiga también señaló que tanto Jefferson como Melissa deberían sentarse a conversar por el bien de sus pequeños hijos.

“Ellos deberían juntarse y en cuatro paredes solucionarlo, porque esto no le va a llevar a nada bueno. Definitivamente, estamos hablando de alguien (Farfán) que recibe una buena cantidad de remuneración por lo que hace”, manifestó.

Por otro lado, el popular personaje reveló que los hijos de la ‘Foquita’ gozan de lujos en varios aspectos de sus vidas.

“Sus hijos estudian en un buen colegio y los colegios en el Perú son los más caros de Latinoamérica. Además, los chicos no utilizan polos que cuestan 50 dólares. Nosotros vemos en sus redes sociales que utilizan polos Philipp Plein, Gucci, que cuestan 600 o 700 dólares”, comentó el ‘Zorro’ en vivo.

Zorro Zupe sobre hijos de Farfán y Melissa (Video: Latina TV)

