Ricardo Zúñiga, más conocido como el “Zorro" Zupe, se volvió a pronunciar luego de decir que su amigo Nicola Porcella se lo “chapaba” cuando estaba borracho.

“¿Te ‘chapaste’ a Nicola?”, le preguntó Fiorella Alzamora al Zorro Zupe, quien comenzó a reír. Sin embargo, luego aseguró que iba a responder la pregunta. “Voy a contestar... Sí”, señaló entre risas, mientras ella quedó sorprendida.

“¡Pero él me ‘chapa’ cuando está borracho! Viene y me busca”, añadió el Zorro Zupe.

Luego de ello, días después, el “Zorro” Zupe tuvo que salir al frente para aclarar que todo se trataba de una broma. “Mis bromas la toman muy a pecho no sé por qué. Dejen de estar mandándome si chapé o no chapé a Nicola con tres tragos de más o no porque no fue así. Soy super bromista, nada más, ya, bye”, dijo.

