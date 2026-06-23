Cerrado y vigilancia está, hasta nuevo aviso, el acceso a la playa La Herradura, en el distrito de Chorrillos, a fin de velar por la seguridad de las personas debido a los graves daños ocasionados al malecón por los fuertes oleajes que han destruido parte de su estructura.

Por orden de la Municipalidad de Chorrillos se restringió el ingreso de peatones y deportistas a la zona como medida de seguridad, al estar erosionados los cimientos del malecón y destruida parte de la vereda con la base expuesta de un poste de alumbrado público sostenido parcialmente por cables.

En un comunicado, la comuna señaló que ha coordinado con la Autoridad del Proyecto Costa Verde a fin de que se ejecute las acciones de evaluación técnica y recuperación de la zona afectada.

Alerta

Al inspeccionarse el área se constató que el fuerte oleaje continúa golpeando la costa, por lo que se solicitó a vecinos, corredores, ciclistas, pescadores artesanales y visitantes que eviten acercarse al lugar mientras se desarrollan las evaluaciones correspondientes.

Una sección del muro de contención y una parte del malecón se desprendieron el último fin de semana, pero a ello se suma el deterioro de las antiguas escaleras que conectaban con la zona baja de la playa, que viene siendo “demolida” poco a poco por las olas en los últimos años.

Afectados

Vecinos y comerciantes -muy afectados por la reducción de los visitantes- solicitaron a la Municipalidad de Chorrillos y a la Autoridad del Proyecto Costa Verde que se ejecuten las refacciones en el malecón, atractivo turístico del distrito hoy con barreras de colores y mallas.

Nadie puede entrar al mar ni pasear por la zona afectada.

Vecinos indicaron que el 2025 hubo colapsos parecidos y que los problemas estructurales del malecón siguen sin solución.