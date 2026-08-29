El calor sigue marcando los días a nivel nacional, pese a encontrarnos en pleno invierno. En lo que va del mes de agosto, el Perú ha registrado nuevos máximos históricos de temperatura diurna, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Los valores superan registros de años anteriores, alcanzados durante episodios de El Niño.

Las marcas extraordinarias se presentan en regiones de la costa, la sierra y la selva. Entre los casos más destacados figura Ilave, en Puno, que registró 20.6 °C el 9 de agosto. La cifra superó los 19.2 °C alcanzados el 31 de agosto de 1965, un récord vigente durante 61 años.

En Oxapampa, Pasco, la temperatura llegó a 28.8 °C el 8 de agosto. Este valor superó los 28.4 °C registrados en agosto de 1975, hace 51 años.

El Senamhi reportó un total de 16 nuevos récords de temperatura máxima entre el 1 y el 21 de agosto.

En la costa norte, el 8 de agosto El Salto alcanzó 36.5 °C, cifra superior al de 35.2 °C registrado el 11 de agosto de 2023. Mientras que La Esperanza llegó a 33.2 °C y Lambayeque registró 30.4 °C, ambas el 7 de agosto, sus marcas anteriores fueron de 32.7 °C y 29.7 °C, respectivamente, en agosto de 1997.

En Trujillo, el 6 de agoto la temperatura llegó 28.8 °C, superando su anterior marca histórica de 26.2 °C del 20 de agosto de 2023. Huarmey también estableció un nuevo récord con 28.4 °C.

Las altas temperaturas también se extendieron a otras zonas de la costa y la sierra peruana. Matucana registró 28.4 °C, La Hacienda 31.2 °C e Ite alcanzó también 31.2 °C el 11 de agosto. En Ilo, la temperatura llegó a 27.9 °C, superando el récord de 25.6 °C registrado en 1997.

Calor seguirá

El Senamhi advirtió que las temperaturas elevadas continuarán hasta el lunes 31 de agosto. En la costa, las condiciones están relacionadas con las altas temperaturas del mar y el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur. Este escenario favorece una menor presencia de nubosidad durante el mediodía y eleva las temperaturas diurnas.

Las condiciones cálidas también alcanzarán sectores de la sierra y la selva.

En Lima Metropolitana, las zonas cercanas al litoral registrarán entre 24 °C y 27 °C durante el día. En distritos alejados del mar, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, las máximas llegarían a 29 °C.

El Senamhi advierte que en determinados momentos incluso podrían registrarse valores superiores. La población debe tomar precauciones ante esta inusual ola de calor en pleno invierno.

ALGO MÁS

Se recomienda usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha, prendas de algodón y mantenerse hidratados.