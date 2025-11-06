El cadáver del quinto fallecido al despistarse una camioneta y caer al río Marañón, en la provincia de Pataz, el 31 de octubre, se encontró lejos, en otro departamento, en Amazonas.

Su cuerpo, el único que faltaba encontrar, se ubicó gracias a la intensa búsqueda policial que incluyó el uso de drones.

La víctima fue hallada a orillas del río Marañón, en el distrito de Balsas, provincia de Chachapoyas. Se trata de Omar Oswaldo Esteban Mauricio, quien era el conductor del vehículo que se dirigía de Trujillo a Pataz.

Caudal lo arrastró desde La Libertad hasta Amazonas, donde la Policía lo halló tras realizar intensos trabajos de búsquedas

Fallecidos

Junto al conductor fallecieron Osmar William Cortez Araujo (25), egresado de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) de la carrera de Ingeniería de Minas, así como la joven Y.A.R. (19), quien iba en el asiento de copiloto.

También perdieron la vida los jóvenes D.J.P.G. (22) y K.N.P.G. (27), este último encontrado la mañana del lunes 3 de noviembre por un equipo de la Policía a orillas del Marañón, por el anexo de Shicun y Nimpana, en el distrito de Pataz.

Familias

El vehículo siniestrado transportaba productos de primera necesidad y el conductor perdió el control del vehículo que acabó desbarrancado y en las aguas del río Marañón. La Policía busca esclarecer las causas del siniestro que enluta a cinco familias y habría ocurrido por el mal estado de la pista.