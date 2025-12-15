De acuerdo con la modernidad y los tiempos de la Inteligencia Artificial (IA), los niños reclaman hoy juguetes inteligentes y los comerciantes, siempre atentos a la demanda, los ofrecen en el Centro de Lima.

En galerías, tiendas y calles del Mercado Central y Mesa Redonda tomadas en parte por ambulantes se ofrecen esos juguetes que los pequeños esperan por Navidad.

Entre los artículos más buscados está una espada mágica que bota humo, cambia de color y emite sonidos, que se encuentra a 80 soles. Incluye cargador, advierten los vendedores para animar a comprarlos.

Muñecas

Las muñecas interactivas, con voz y música, se venden desde los S/80. La estrella de ellas y más solicitada, Lucita, cuesta S/95.Para quien tiene más dinero hay muñecas que contestan preguntas, cantan y mueven la boca y la cabeza, a S/160. Cuestan igual los bebés realistas con pestañas, certificado de nacimiento, biberón y pañal.

Los muñecos Labubu con cajita musical y sonidos salen a S/50 y personajes voladores de Brainrot Italiano están a S/10 la unidad y salen a S/8 al por mayor.

Humo

Además de los clásicos carros y aviones, que los hay a control remoto, para los chicos también se ofrecen a S/100 dinosaurios interactivos que caminan, lanzan humo y emiten sonidos.

Los Transformers -autos y camiones que se convierten en robots- a control remoto salen desde S/70.

Regla mágica

En el jirón Paruro, a un paso de la calle Capón, para los niños que gustan de crear figuras sobre papel y quieren desarrollar su inteligencia, un ambulante vende la regla mágica Spirograma a S/20.

La Navidad es un espacio de paz y los regalos tienen valor emocional, explicó la psicóloga Martha Crosby, del Hospital Rebagliati.