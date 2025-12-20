La Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026, a celebrarse en Puno en febrero próximo, promete ser una de las más coloridas y concurridas de los últimos tiempos. Miles de danzantes, músicos, fieles y visitantes nacionales y extranjeros llegarán a la ciudad lacustre para convertirla en la capital cultural del Perú.

Es más, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ya otorgó su patrocinio oficial a la Festividad, en una ceremonia realizada la noche del último viernes en la Plaza Mayor de Puno.

El documento fue entregado al Comité de Salvaguarda, en reconocimiento al trabajo que viene realizando para la preservación, promoción y puesta en valor de esta manifestación cultural.

Este respaldo, según los organizadores, permitirá impulsar el turismo y dinamizar la economía local y regional, beneficiando a diversos sectores vinculados a la actividad cultural y comercial.

“Ahora nuestra festividad cobrará mucha más importancia, sobre todo en lo referente a su internacionalización”, dijo el gobernador regional de Puno, Richard Hancco. Añadió que el respaldo de la Unesco permitirá fortalecer el posicionamiento cultural de Puno a nivel mundial.

La Unesco declaró en 2014 a la Festividad de la Virgen de la Candelaria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.