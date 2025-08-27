Redacción OJO

redaccion@prensmart.pe

Cinco personas resultaron heridas tras el despiste de un automóvil que terminó cayendo a una acequia en el sector Tableros Peruanos, distrito de Laredo, provincia de Trujillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana de ayer, cuando el vehículo partía de Trujillo con destino a Huamachuco.Según testigos, un ómnibus se habría cruzado de manera repentina en la vía, lo que obligó al conductor, identificado como Nicolás Quezada Tumbajulca, a maniobrar bruscamente para evitar un choque.

El auto, un Toyota Yaris blanco de placa T7S-499, volcó y quedó con las llantas hacia arriba.Todos los lesionados fueron llevados a una clínica en Trujillo. Entre ellos figuran el chofer Nicolás Quezada y los pasajeros Carmen Rosa Miguel Bermúdez y Mauricio Peña Irman.

El grupo se dirigía a visitar parientes a Huamachuco. Los heridos están fuera de peligro.La parte delantera del vehículo quedo destrozado.