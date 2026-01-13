En septiembre próximo estará el informe técnico que determinará cuál debe ser la carga de visitantes al Santuario Histórico de Machu Picchu, en el Cusco, para garantizar su conservación y sostenibilidad, a la vez que permitir una adecuada afluencia de público.

Al respecto, el ministro de Cultura, Alfredo Luna, refirió que la adjudicación para la realización del estudio respectivo se dará “en las próximas semanas” y que elaborarlo demorará entre cinco y seis meses.

El Santuario Histórico de Machu Picchu tiene 60 monumentos arqueológicos.

Cifras

Declaró que la carga de visitantes a Machu Picchu se fijó en 2019 y se necesita actualizarla.

El informe establecerá los parámetros sobre el número de visitantes, las condiciones en las que estos deben circular por Machu Picchu, los accesos disponibles y los circuitos a recorrer, tres en la actualidad, aunque dijo que se espera tener más.

Los circuitos deben adecuarse al tipo de turismo que se practique: conocer el sitio arqueológico o ver la biodiversidad.