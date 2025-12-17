Cuatro muertos y 13 heridos dejó la caída de una combi a un abismo de 300 metros en la provincia de Otuzco, departamento de La Libertad, donde celebran la fiesta en honor a la Virgen de la Puerta.

A las 6:30 a. m. de ayer, en el caserío José Gálvez, se desbarrancó la unidad de placa A1E-710, que iba de Otuzco a Pachín Bajo.

Tulio Minchola, Segundo Zavaleta, Edilda Vera y Dilma Mercedes Vargas son los cuatro fallecidos.

Heridos

Los heridos trasladados al Hospital de Otuzco son Melva Ventura Ninaquispe, Marixa Abanto Abanto, Jeanpier Méndez Gil, Melva Gil Rojas, Flor Minchola Zavaleta, Donatila Zavaleta Méndez, Mercedes Rojas Guzmán y Donila Ventura Rodríguez.

Cinco heridos graves están en el Hospital Regional Docente de Trujillo: Kiara Méndez Gil, Sarita Chaupe Abanto, Constante Zavaleta Pérez, José Guzmán Quispe y Elmer Tolentino Ventura.

Entre enero y octubre del 2025 hubo 1275 accidentes de tránsito en La Libertad, con el saldo de 1882 heridos y 236 fallecidos.