El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) publicó la lista de los 60 estudiantes y egresados seleccionados para recibir una beca integral en la edición número 30 del Programa de Extensión Universitaria (PEU), que brinda especialización en regulación de telecomunicaciones y gestión pública.

Los resultados finales de la convocatoria están disponibles y fueron compartidos a través de la página web oficial https://beca.osiptel.gob.pe donde se detalla la distribución de becarios por región y carrera profesional.

De acuerdo con la lista publicada, 30 becarios provienen de universidades de Lima, mientras que los otros 30 pertenecen a instituciones de diversas regiones del país, en cumplimiento del criterio de representatividad (50 % Lima y 50 % regiones).

Las regiones con mayor número de seleccionados son Piura, Lambayeque y Arequipa, con cinco becarios cada una. Les siguen Puno y La Libertad (cuatro), Junín (tres), y finalmente Ica, Ayacucho, Cusco y Cajamarca con un becario cada una.

Las becas se otorgaron bajo dos modalidades: rendimiento académico destacado y examen de admisión. En ambos casos, se garantizó la participación equitativa en las tres carreras contempladas por el programa.

El PEU está dirigido a estudiantes del último año de carrera y recién egresados de las carreras de Derecho, Economía e Ingeniería y tiene por objetivo formar profesionales altamente especializados y capacitados para contribuir al desarrollo del sector telecomunicaciones y al fortalecimiento del servicio civil en el país.

Beneficios para los becarios

El OSIPTEL cubrirá la totalidad de los costos académicos del programa que serán impartidos por una planta docente de la más alta capacidad académica y experiencia profesional. Además, financiará los gastos de alimentación, movilidad local y seguro médico. Para los becarios provenientes de regiones, se incluirá también el financiamiento de los gastos de traslado y alojamiento en Lima, de manera que cuenten con todas las facilidades para dedicarse íntegramente al estudio y cumplimiento de los objetivos del programa.

Como parte de esta edición, se ha incorporado un módulo de nivelación que se desarrollará desde el 10 de noviembre de este año. Posteriormente, los becarios recibirán capacitación intensiva durante 10 semanas, desde el 12 de enero de 2026, en la ciudad de Lima, con todos los gastos cubiertos.

TE PUEDE INTERESAR