La vida en la apacible ciudad de Huancané, a orillas del lago Titicaca, en Puno, quedó marcada para siempre tras la muerte de 10 jóvenes estudiantes totalmente calcinados al desatarse un incendio en un karaoke-restaurante, conocido como “Calmatriplas”, donde celebraban el cumpleaños de uno de sus compañeros.

La tragedia ha dejado conmovida a toda la población y a las autoridades policiales, judiciales y políticas, que han iniciado las investigaciones, mientras los deudos se preparaban ayer para dar el último adiós a sus seres queridos que soñaban con ser profesionales.

Es que todos los fallecidos eran estudiantes del Instituto Superior Pedagógico de Huancané, que solo querían pasar un momento alegre cantanto y bailando sus canciones favoritas la tarde del jueves después de clases.

Además de las 10 víctimas mortales, tres quedaron con graves quemaduras y luchan por sus vidas en un hospital de Puno.

Relación de nombres

Tras varias horas de arduo trabajo, las víctimas mortales fueron identificadas como Rosy Gabriela Huanca Ramos, Diego Machaca Apaza, Peter Edson Mamani Sancho, Robinson Zapata Zegarra, Edelmira Huahualuque Lipe, Ronaldo Flores Vilca, Cristian Antony Coaquira Cama, Orlid Lenin Condori Sancho y Sadith Medalit Uscantara Clavijo. La décima víctima aún no había sido identificada.

Los deudos exigen sancionar con cárcel a los propietarios del establecimiento y también acusaron a las autoridades municipales de incumplir su trabajo de fiscalizar la seguridad en locales como este.

El incendio se produjo en el local ubicado en la cuadra 5 del Jirón Lima, donde las víctimas quedaron atrapadas en el segundo piso debido a que las vías de salida estaban obstruidas.

Según las primeras investigaciones, varios balones de gas explotaron en cadena y el fuego rápidamente se expandió por todo el inmueble. Debido a que en Huancané no hay bomberos, los vecinos intentaron apagar las llamas con baldes de agua, pero todo esfuerzo era inútil.

Luego, tras varias horas de trabajo, se apagó el fuego y los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Lucio Aldazábal Pauca para su identificación.

El fiscal Wilfredo Flores inició las investigaciones y solicitó información sobre licencias de funcionamiento y fiscalización del local a las autoridades municipales.

A su vez, la Municipalidad de Huancané informó que el local, identificado antes como “Calma Tripa Snak-Restobar”, había sido clausurado en diciembre de 2024 por la presencia de menores de edad y por falta de documentos.