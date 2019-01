Ate: sujeto intenta robar celular a joven venezolana pero vecinos lo capturan (VIDEO)

Un sujeto fue detenido tras intentar robar un celular a una joven venezolana que transitaba por la Urb. Sol de las Viñas, en Ate Vitarte.

Según la víctima, ella caminaba tranquilamente cuando el sujeto apareció con otro hombre en una moto lineal e intentaron quitarle el celular.

"La moto se paró y el que estaba atrás me empezó a jalar el teléfono y yo no me dejé y me eché para atrás. Un muchacho que estaba allá vio que me iban a robar y empezaron a llamar a la gente. El otro salió corriendo", explicó Andrea Molero.

Los vecinos quisieron lincharlo, peor finalmente esperaron a la Policía: "No he hecho nada", dijo el hombre mientras era detenido.

En tanto, la joven venezolana reiteró su versión frente al presunto delincuente: "Él estaba manejando y el que estaba atrás me estaba jalando el teléfono".

