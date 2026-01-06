Por disposición del Poder Judicial, la Policía detuvo al sicario Juan Carlos Ramírez Pallara (23) “Juanca”, a quien la banda de extorsionadores “Los Injertos del Cono Este” contrató para atacar a balazos, en octubre último, a uno de los choferes de la empresa Santa Catalina, conocida como “La 23”.

Según el expediente del caso, el hampón realizó el “trabajo” para que los directivos de la citada empresa acepten pagar cupos, en San Juan de Lurigancho.

Un chofer resultó herido en ese ataque y la Policía sospecha que el delincuente estaría implicado en otros crímenes.

Extorsionadores

“A la empresa le exigían un promedio de 20 a 30 mil soles como cuota inicial”, informó el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), general PNP Manuel Lozada.

El cinco de octubre del 2025, el pistolero tomó un taxi por aplicativo en la zona de Bayóvar y se dirigió al cruce de las avenidas El Sol y 13 de Enero.

Allí, se quedó hasta las 10:14 de la noche, cuando apareció el bus conducido por Gustavo Álvarez (59).

Accionar

Una cámara de videovigilancia lo grabó a la hora que cruzó la pista y disparó. Luego, “Juanca” huyó en una moto con su cómplice; mientras el chofer Gustavo Álvarez quedó herido en el abdomen.

Con la placa del taxi y diligencias posteriores, agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri identificaron al sicario.

Antecedentes

El director de la Dirincri, general PNP Víctor Revoredo, informó que el Poder Judicial ordenó la detención preliminar del sospechoso y este fin de semana fue capturado.

Alias “Juanca” estaba con dos sujetos más en un auto con drogas y municiones.

“Juanca” registra antecedentes por robo y tráfico de drogas en el 2018, 2020, 2021 y 2022.