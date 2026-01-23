Cuando robaban dinero de sus cuentas bancarias, dos mujeres secuestradas bajo la modalidad del falso colectivo fueron rescatadas por la Policía durante un patrullaje de rutina que permitió atrapar a sus captores, en Santiago de Surco.

Efectivos de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) vieron que un auto Kia Cerato gris, con lunas polarizadas y varios ocupantes, estaba estacionado en forma sospechosa en la cuadra 1 de la calle Monte Pino.

Tras comprobar que la placa de rodaje no le correspondía al vehículo que días atrás fue robado a su dueño, los agentes intervinieron.

En el interior había dos mujeres retenidas contra su voluntad tras abordar el vehículo en la cuadra 65 de la avenida Javier Prado Este, en La Molina.

Detenidos

De inmediato se detuvo a los tres ocupantes, entre ellos el conductor del falso colectivo: Joseph López Aparco (22), Denis Castillo García (36) y Brisa Seguils Contreras (24), de “Los Correcaminos del Sur”.

Los intervenidos tienen antecedentes policiales. Joseph López tiene antecedentes por secuestro, Denis Castillo por manejar ebrio y Brisa Seguils por fraude informático.

Gravísimo

Los hampones tenían dos armas de fuego con que amenazaron a las dos pasajeras a quienes obligaron a revelar las claves de sus tarjetas bancarias.

“Habían accedido a las cuentas bancarias de sus víctimas e iban a realizar transferencias de 40 mil y 50 mil soles”, detalló el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, general PNP Humberto Alvarado.