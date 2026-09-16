Una sexagenaria mujer, su hijo, hermano y otros dos sujetos fueron detenidos en Comas porque serían integrantes de una banda criminal que extorsionaba a mototaxistas, a quienes bajo amenazas de atentar contra ellos, les cobraban 30 soles semanales por cada unidad vehicular.

Tras la denuncia de una de las víctimas, detectives de la División Antiextorsiones orientaron sus acciones para desarticular a “Los Pepes del Cono Norte”, organización criminal que operaba desde fines del 2025.

Los agentes policiales detuvieron a Mercedes Digna García Curo (60), “Meche”; su hijo David Toribio Vicherrez García (41), “Palermo”, el cabecilla; y a su hermano Marciano Cruz García Curo (65), “Kuki”, en el jirón Piura.

“¡Manos a la cabeza cara...!”, gritó un detective, mientras apuntaba con un fusil a un mototaxi que Tito Dennis Dolier Ibarra (31), “Fierro”, conducía en el momento de ser atrapado. También cayó Leandro Smith Izquierdo Vásquez (23), “Izquierdo”.

En un mototaxi cayeron Tito Dennis Dolier Ibarra (31), “Fierro” (der.), quien conducía en el momento de ser atrapado; y Leandro Smith Izquierdo Vásquez (23), “Izquierdo” (izq.).

COBROS

En el operativo, los investigadores encontraron 3751 soles producto de los cobros extorsivos a los mototaxistas de la ruta avenida Belaúnde – La 50.

También se incautó un cuaderno en cuyas hojas habían datos numéricos, cuatro cartuchos de dinamita y cinco chips de celular. Según la investigación policial, esta mafia creo un grupo en WhatsApp denominado “Los Pepes”, donde incluyeron a los 150 mototaxistas de una empresa.

Cobraban 30 soles semanales a cada mototaxista. Si demoraban en pagar, les cobraban 10 soles de mora.

En el celular que “Palermo” tenía, están los audios y mensajes donde amenazaban a sus agraviados. “Todo aquel que no se alinea con ‘Los Pepes’ al 100, se le va a dejar tirado”, es una de las tantas advertencias que hicieron.

En el móvil también se hallaron las capturas de los pagos por billetera digital Yape y Plim, que los mototaxistas realizaban los viernes y sábado. Si no lo hacían en los días indicados el plazo vencía el domingo con una mora de 10 soles, haciendo un total de 40 soles. (E.Cirilo)

ALGO MÁS

Para intimidar a sus víctimas también les hacían marcaje, como una forma de controlar el servicio que a diario brindaban.