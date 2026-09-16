Las fallas, gigantescas estructuras de cartón de figuras llamadas “ninots”, se relacionaron este año con políticos del momento, polémicos todos, que salieron a las calles de España.

Estuvieron los monigotes del presidente estadounidense Donald Trump (derecha), el mandatario ruso Vladímir Putin (centro) y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (izquierda).

Se exhibieron en las Fallas en Valencia, fiesta popular y tradicional en honor a San José declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Trío explosivo

En la fiesta de este año, ver a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladímir Putin fue para muchos una forma de burlarse de tres políticos que, cada uno en su instancia y lugar, son responsables de acciones bélicas, de grandes guerras, en el mundo.

No faltaron quienes hicieron de Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladímir Putin objeto de pifias y del rechazo ciudadano.