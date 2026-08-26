Cabecillas de bandas de sicarios y extorsionadores, así como allegados al narcotraficante peruano “Toro”, preso en Colombia y ligado al “Tren de Aragua”, estaban en la fiesta de cumpleaños de una venezolana en un bungalow de Cieneguilla, en que la Policía detuvo, hace dos semanas, a 28 sujetos.

Al investigarlos se determinó que tres de ellos, de “Los Intocables del Sur”, tenían pistolas implicadas en homicidios y cinco sujetos registran antecedentes.

Uno es el venezolano Luis Núñez Rivero (18), a quien se le halló una pistola Glock usada en el homicidio de su compatriota Ricardo Andía (25) y la peruana Elizabeth Tito (34) en un restaurante de San Juan de Miraflores.

Caso

También se usó para matar a los venezolanos Héctor Piña y Yilber Mogollón y dos personas. Además, se empleó para extorsionar.

A Jesús Lugo (38) se le halló la pistola con que mataron a Enyerberth Pereles en Chorrillos y desataron una balacera en el Rímac.

Crímenes

Los detectives del Beicce de la Dirincri también establecieron que Félix Anthon (28) tenía otra pistola usada en un homicidio de Lurín y un tiroteo en Mala.

Con cuarta de las cinco armas incautadas se mató a dos hombres en Ica y Puente Piedra, y cometió atentados.

Greika Restrepo (21), requisitoriada por narcotráfico, estuvo presa dos veces por tenencia de armas y extorsión. Dos de sus amigas tienen antecedentes.

Con ellos estaban Noel Mejías (27), del “Tren de Aragua”, e ilegales que estuvieron en Guatemala, México y Panamá. Ocho de los intervenidos tenían residuos de disparos que hace poco habían realizado.