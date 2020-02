Agentes de la Dirección de Investigación de Crímenes de Alta Complejidad (Diviac) ejecutaron ayer un operativo en distintos puntos de la capital y allanaron once inmuebles de propiedad de algunos empresarios de Gamarra, quienes integrarían la organización criminal “Los Patrones de Cánepa” por los presuntos delitos contra la administración pública en modalidad de colusión agravada.

La intervención policial contra la banda vinculada a “Los Intocables Ediles” se realizó durante la madrugada de ayer en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, así como en Lince, Surquillo, Villa El Salvador, San Luis, en la provincia de Huaura y en La Molina, en dos casas de propiedad de los hermanos Nemesio Raúl y Diego Antonio Guizado Salinas, dueños de la galería Guizado, en Gamarra.

“Se allanó tres inmuebles de los empresarios Guizado, dos de ellos en La Molina y otro en Gamarra, donde se vende telas”, informó una fuente policial.

Según un documento policial al que OJO tuvo acceso, las investigaciones son en torno al irregular alquiler de espacios públicos con fines comerciales, descubierto mediante miles de escuchas telefónicas legales y colaboradores eficaces.

Estas irregularidades, durante la gestión del exalcalde de La Victoria Elías Cuba, ocurrieron de octubre de 2017 a julio de 2018, cuando Alexander Peña Quispe y el empresario Diego Antonio Guizado Salinas arrendaron dos baños públicos. Uno en el cruce de la cuadra 8 del jirón Humboldt y la avenida Prolongación Huánuco, de 38 metros cuadrados, por un valor de S/1900 mensuales, y el otro en la intersección de Prolongación Huánuco e Hipólito Unanue, de 37 metros cuadrado por lo que el empresario pagaba S/1800 por mes.

Dichos espacios fueron convertidos en 8 módulos de comida, incumpliendo las normas, y subarrendados a particulares a montos entre 7 mil y 10 mil soles para obtener un ingreso mensual de aproximadamente S/158 mil. Por su parte, el fiscal anticorrupción a cargo del operativo, Reynaldo Abia, reveló que la ilícita práctica permitió que dicha organización obtenga S/1′080,000 por un año. Estos predios fueron arrendados de manera irregular con ayuda de funcionarios de la Municipalidad de La Victoria.

La otras viviendas allanadas pertenecen a Mercedes Arana Veli, Carlos Miguel Augusto Medina Alejos, investigados por los delitos organización criminal y colusión agravada. Asimismo, se allanó predios de Hilda Silvia Baldeón Lavado, Herlin Hilario Ostos Príncipe y Alberto Rómulo Grados Fedemonte, a quienes se les atribuye el delito de colusión agravada.

Uno de los colaboradores eficaces, con clave 01-2018, informó a los detectives que “el negocio de esos inmuebles (baños) era entre Alexander Peña, el alcalde Elías Cuba, el hijo de este, Eliseo Cuba, y Raúl Guizado”

Otro testigo, con clave 02-2018, sostiene que Carlos Medina es el tramitador de los asuntos personales de los hermanos Guizado. Además, señala que dichas áreas no podían ser dadas en concesión, pues estaban registradas como áreas verdes, por lo que "hubo tres reuniones: la primera en las oficinas de los hermanos Guizado con presencia de Rafael Gómez, Edgar Cueva, los hermanos Guizado y Carlos Medina. El tema que trataron fue la situación legal de esas áreas".

Añadió que hubo otra segunda reunión, en una oficina de la Municipalidad de La Victoria, con presencia de Mercedes Arana y los mismos nombrados anteriormente". Se tocó el mismo tema y se dispuso que la Gerencia de Fiscalización haga operativos de pantalla porque los regidores estaban presionando por esa concesión.

La tercera reunión fue en el mismo lugar y con los mismos personajes. Esta vez, la mujer entregó un sobre con documentos a Medina, hombre de confianza de los hermanos Guizado. Para lograr que estos baños públicos sean dados en concesión a los antes mencionados, el exalcalde Cuba emitió ordenanzas municipales a favor de sus "amigos".

Por su parte, el colaborador eficaz con clave 05-2018 indicó que Alexander Peña y Raúl Guizado conversaron con Eliseo Cuba Rodríguez, hijo del exalcalde de La Victoria, para que les otorgue la concesión de los baños pese a que se encontraban judicializados. Luego, Eliseo Cuba informó que su padre, el alcalde, ha dado el visto bueno para la concesión de los baños, por lo que los trámites empiezan en febrero de 2017. "Raúl Guizado no quiso figurar porque tenía otras concesiones otorgadas por la misma comuna, como lo es la Sétima de Gamarra, por lo que coordina con su hermano para que el documento salga a su nombre".

El fiscal señaló que se interceptó conversaciones y que, a través de los colaboradores, se sabe que se habría entregado coimas para que los puedan ayudar e hicieron algunos intercambios de favores para que esto se llegue hacer.

Acotó que el Poder Judicial solo autorizó el allanamiento, incautación y levantamiento del secreto de las comunicaciones, no detenciones, y que se están incautando equipos celulares, laptops, computadoras o documentos vinculados a esta investigación de "Los Patrones del Parque Cánepa”.

Durante el operativo, el padre de los hermanos Guizado, Nemesio Guizado, se acercó al local de La Victoria y dijo que él no tiene nada que ver en el caso. “No soy investigado, ya investigaron, he atendido y abierto la puerta. Yo no soy culpable de nada, estoy limpio y pueden buscar lo que sea, no me van a encontrar nada malo”, exclamó.

