Marvin García Cupe (23) “Marvi” o “Dinamita”, quien según la Policía sería cabecilla de la banda de extorsionadores “Los Peladitos de Huáscar”, fue capturado por la Policía en su guarida, donde se encontró dinamitas que se iban a utilizar en atentados para exigir cupos.

Poseía explosivos de alto poder destructivo, como 15 cartuchos de dinamita y otros en forma de pelota, todos con mechas, que según la Policía iba a utilizar en ataques contra buses de transporte público de la línea “La 23” y comerciantes de San Juan de Lurigancho.

Prueba de ello son dos cartas extorsivas que tenía.

“Pónganse en línea los choferes de la empresa 23B en ruta. Tienen 24 horas para llamar, ya saben, mataré a cada chofer”, se leía en una de ellas.

En la otra aparece: “A todos los comerciantes se me alínean, (también) los transportistas... Me llega el estado de emergencia y los tombos (policías). Vamos a dejar un muerto para que sepan que no jugamos”. Ambas misivas estaban firmadas con el nombre de la banda.

Trabajo

Para capturar al hampón, en la zona de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), unidad perteneciente a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), lo siguieron varios días.

Cuando los policías, al mando del coronel PNP Jean Paul Bergerot, jefe del Grecco Diviic, lo rodearon afuera de su casa, el sujeto se resistió y, como si fuera un niño, gritó “¡mamita!”, “¡mamita!” y acabó reducido.

Antecedentes

En diciembre del 2023, Marvin García y su cómplice “Luriganchito” asesinaron de dos balazos en el pecho al barténder y barbero Jhair Lino Nina (20), su excompañero de colegio, porque se resistió al robo de su celular. Marvin García (23) “Marvi” o “Dinamita” está detenido.

El intervenido registra antecedentes por los presuntos delitos de hurto agravado y lesiones, desde 2021, según la Policía.