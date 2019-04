Sujeto es acusado de realizar corte en el pecho a su expareja en el Callao (VIDEO)

Un hombre fue detenido luego que su expareja lo denunció por realizarle un corte en el pecho durante una discusión en su vivienda del Callao.

La agraviada denunció a Miguel Coronado Ochoa (34) por intento de feminicidio; sin embargo, el sujeto negó haber atacado a su expareja dentro de una casa del jirón Loreto.

"Es mentira [...] o qué, ¿tú me has encontrado cuchillo a mí?", dijo. Tras mostrarse desafiante con las autoridades, reiteró su inocencia: "Yo no la he apuñalado, la verdad no".

No obstante, la víctima lo reconoció y formalizó denuncia. Coronado Ochoa tiene antecedentes por agresión física y microcomercialización de drogas.

