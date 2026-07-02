Un ex recluso y su conviviente, según la Policía, integraban una temible banda criminal que extorsionaba a empresas de transporte público, comerciantes y empresarios de Lima Sur. La pareja fue detenida en su guarida, en el distrito de Lurín, donde tenían armas de fuego y dinero del cobro de cupos.

Tras seis meses de paciente investigación, detectives Antiextorsiones de la Dirincri identificaron a la titular de la cuenta Yape donde las víctimas hacían los depósitos que “Los Injertos del Sur” les exigían pagar. Luego, ubicaron la vivienda alquilada que la mafia usaba como centro de operaciones.

Según información policial, esta organización delincuencial sería remanente de la banda “Los Trujillanos”.

CAPTURA

A las nueve de la mañana de ayer, agentes, provistos de fusiles y armas de puño, rodearon una casa ubicada en la quinta etapa de Villa Las Palmas. Se dirigieron al segundo piso del inmueble y arrestaron a Roxana Brigitte Leyva Guevara (31), “Chana”; y a su pareja, el expresidiario Joel Christofer Lobato Herrera (37), “Chueco”.

Durante la intervención se les halló un ametralladora mini Uzi, una pistola, cinco cacerinas, municiones de diverso calibre y 2600 soles.

Se les incautó una Mini Uzi, pistola, cacerinas, municiones, celulares, entre otros elementos.

También diez celulares, chips y un mototaxi, así como hojas con información privada de representantes de empresas e integrantes de su árbol genealógico. Esta información, según la Policía, la usaban para amedrentar a sus víctimas.

“Se ha incautado chips de teléfonos celulares, que utilizan las líneas para poder realizar las extorsiones. Se ha encontrado también abundante información de doxeo, o sea, fotografías y datos comerciales, familiares, económicos de las víctimas”, señaló el coronel Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones.

Durante la intervención policial, “Chueco” dijo que las armas de fuego y demás cosas se las dio a guardar el “señor Lengua”, hermano del delincuente apodado “Achorado”.

Para el general Víctor Revoredo Farfán, director de la Dirincri, el sujeto sería el encargado de la logística de esta red criminal que le cobra cupos a los choferes de las empresas Santa Catalina, Etupsa 73, cuyos paraderos y rutas están en Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y Chorrillos.

La Policía le atribuye a esta banda criminal el ataque perpetrado contra el local de la empresa de transporte “Edilberto Ramos”, ubicado en la avenida Quebrada Verde, en Lurín, el pasado 13 de junio.