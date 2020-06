El colapso del sistema de salud en el Perú también está provocando muertes. Este fin de semana, una vendedora ambulante - de 35 años aproximadamente - falleció en plena vía pública, luego de desvanecerse a vista de todos.

Esto ocurrió en la cuadra 2 de la avenida Canadá, en La Victoria, donde la mujer alquilaba un cuarto. Ella estuvo cerca de una hora esperando que llegara alguna ambulancia, pero su corazón dejó de latir y la ayuda nunca llegó.

Los policías llegaron hasta el lugar y llamaron al SAMU y al Ministerio de Salud, sin tener respuesta.

“Si no tienes ambulancia, cómo nos puede ayudar. Nosotros no podemos darle primeros auxilios, no estamos capacitados”, dijo un suboficial, devastado porque no sabía cómo ayudar a la mujer.

“Ya no podemos hacer más”

Mientras ella estaba con vida, el policía le dio una botella con agua mientras esperaba auxilio médico.

“Tienes que luchar, ya falta poquito nada más, ¿ya?”, le decía el uniformado, identificado como Arnold Puma, suboficial de la comisaria de la Victoria.

